２０２４年の幕開けとともに開催された箱根駅伝で、第１００回のメモリアル大会を制したのは青学大だった。大会前は「駒大１強」とさえいわれたが、終わってみればライバルに６分３５秒差をつけて引き離し、１０時間４１分２５秒という大会新記録で２年ぶり７度目の総合優勝。２年間駅伝タイトルから遠ざかっていた中、原晋監督（５６）が復権を期して掲げた「負けてたまるか！大作戦」は完遂。当初、選手からは「センスないな」