両親が失職し、しかも病気を抱える身。自分もADHDを抱えながら、なんとかしてお金を稼ごうと考えた女性がいます。たどりついた先は、移動販売の焼きいも屋。そこまでの道のりを聞きます。 【画像】緑の屋根が可愛い！焼きいも屋を始めた当時のリアカー販売の様子 ほか（全15枚） 緑の屋根が可愛い！焼きいも屋を始めた当時のリアカー販売の様子 「両親の働くお弁当工場が倒産」私が働かないと…