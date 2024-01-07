キッチングッズは日々進化を遂げていますが、それでもすっきりと解決しにくいのがシンク内のスポンジ問題。カゴ型ラックで水切りは出来ますが、洗うのがかなり面倒…。そんなお悩みを解決してくれるシンクラックをセリアで発見。シンクのコーナーを有効活用できる上に、お手入れがラクチンなんです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コーナー用シンクラック価格：￥110（税込）サイズ（約）：全長23.5cm販売ショップ：セ