キービジュアル＝「爆走おぱんちゅうさぎ」東海道新幹線×「おぱんちゅうさぎ」コラボ本格化か？JR東海リテイリング・プラスは2024年1月5日（金）、JR東海と「おぱんちゅううさぎ」とのコラボレーション駅弁やオリジナルグッズを販売すると発表しました。コラボ企画のキービジュアル「爆走おぱんちゅうさぎ」（画像：JR東海リテイリング・プラス）。人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」と東海道新幹線のコラボは昨年から行わ