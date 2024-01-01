¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±éÃæ¤Î½÷Í¥¥¤¡¦¥»¥è¥ó¤ÈÇÐÍ¥¥Ú¡¦¥¤¥ó¥Ò¥ç¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¥Í¥Á¥º¥ó¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÇ®°¦Àâ¤Î²±Â¬¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¥­¥Ã¥Ñ¥ê¤È°ìÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡Û¥¤¡¦¥»¥è¥ó¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤È¶¦±é¤Î²ÄÇ½À­¡£¸¶ºî¤ÏÄÔ¿ÎÀ®¤ÎÆü´Ú¶¦ºî¾®ÀâÈ¯Ã¼¤ÏºòÇ¯12·î30Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø2023Ç¯MBC±éµ»Âç¾Þ¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¡£¥É¥é¥Þ¡ØÎõ½÷¥Ñ¥¯»á¤Î·ÀÌó·ëº§ÅÁ¡Ù¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¥¤¡¦¥»¥è¥ó¤È¥Ú¡¦¥¤¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Ï¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¸õÊä¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£ ¤½¤Î²á