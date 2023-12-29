2023年9月、大阪維新の会の政治資金パーティーに出席した吉村氏（右端、写真・共同通信）12月28日、大阪府の吉村洋文知事が、年内最後の取材に応じ、「政党のパーティーを禁止すべき」との考えを述べた。吉村氏は、自民党の最大派閥「清和政策研究会」（安倍派）が政治資金パーティー収入の一部を裏金化していたとされる事件について、「自民党はひどい状態。前代未聞。『政治とカネ』の問題が最悪の状態」と批判。「これを機