「黙々と耐え、責任を負わなければならないと思う」【写真】終わらない韓国芸能人夫婦の“離婚ラッシュ”ドラマ『いかさま師〜タチャ』などで知られる女優のカン・ソンヨン（47）が、“前夫”となったジャズピアニストのキム・ガオン（47）の離婚告白後の心境について明らかにした。先立って12月21日、カン・ソンヨンとキム・ガオンの離婚が大々的に知らされた。キム・ガオンがSNSを通じて長文で心境を綴り、カン・ソンヨンとの離