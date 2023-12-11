銀行に圧力を強める中国政府最近、中国政府は銀行に不動産企業への融資を増やすよう圧力を強めている。不動産バブル崩壊で苦しむ、大手不動産業界救済を目論んでのことだ。碧桂園（カントリー・ガーデン）や恒大集団（エバーグランデ）などの不動産企業の資金繰りは悪化し、その“つけ”が物件の未完成などの形で国民の不満になっている。photo by gettyimages中国政府は、国民の不満を和らげるため銀行融資を使おうとしているのだ