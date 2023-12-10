Microsoftは12月7日(米国時間)、Windows 11の最新のプレビュー版となるInsider Preview Build 26010をWindows InsiderプログラムのCanaryチャネル向けに、Insider Preview Build 23601を同Devチャネル向けにそれぞれリリースした。これらのビルドではさまざまな改善や新機能、既知の問題の修正が含まれているが、特に注目したいのはメモ帳（Notepad）アプリのアップデートだ。最新版のメモ帳には文字数カウンターが内蔵され、テキ