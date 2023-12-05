おととし倒産したパン屋チェーンの社長だった77歳の男が、不動産会社から現金3000万円相当の小切手をだまし取ったとして逮捕されました。男は2年前に失踪していました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、無職の石川民夫容疑者（77）です。石川容疑者はパン屋チェーン「ベルベ」の社長だった2021年9月、神奈川県大和市で、不動産会社の代表を務める知人男性に、「土地の取得に3000万円が必要で、銀行の融資に時間がかかるので貸してほし