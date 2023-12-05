現場付近を警戒するパトカー＝4日、テキサス州ダラス（シャフカット・アノワー、ダラス・モーニング・ニュース、AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米南部テキサス州ダラスの住宅で3日、銃撃事件があり、1歳の男児を含む4人が死亡した。容疑者の男（21）は車を盗んで逃げた後に自殺した。男児と20〜50歳の3人が死亡したほか、15歳の少女がけがをした。男は現場から約300キロ離れた同州オースティン周辺まで逃走。警察官が近づくと