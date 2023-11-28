《朝日が綺麗でした！》【写真】賛否となった静香の“船酔い”写真、ついに解禁！今もラブラブな木村拓哉と工藤静香の夫婦ショット秋晴れの11月18日、木村家の長女・Cocomiが、母・工藤静香と船に乗り込んだ様子をインスタグラムにアップした。母と娘が、朝から爽やかに海を楽しんでいるという、普通に考えれば、ほほえましい光景のはずだが、そこでひと騒がせしてしまうのが、木村家である。「Cocomiさんはこの日の写真を複数枚