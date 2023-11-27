2球団でGM歴任したジム・ボーデン氏、山本は「エース級の選手」ポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を目指すオリックス・山本由伸投手には、多くの球団の関心が集まっている。今オフのFA市場でも大谷翔平投手（エンゼルスFA）に次ぐ注目度だが、複数球団でゼネラルマネージャー（GM）を務めた専門家も、日本が誇る右腕の活躍に太鼓判を押している。レッズ、ナショナルズでGMを務めたジム・ボーデン氏が、MLBネットワ