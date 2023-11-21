飛行中の航空機の非常用ドアを開けた３０代の男が執行猶予付きの判決を受けた。大邱（テグ）地裁は２１日、航空保安法違反、財物損壊など容疑で起訴されたイ被告（３２）に懲役３年、執行猶予５年を言い渡した。収監されていたイ被告は執行猶予処分を受けて釈放された。◆「飛行中に乗客を危険にした罪責は重い」ただ、精神鑑定の結果、「統合失調症様障害」があると判断され、裁判所はイ被告に保護観察を受けることと保護観察期間