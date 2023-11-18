ひろゆき氏の妻・西村ゆか氏が、「ハライチ」岩井勇気（３７）とタレント奥森皐月（１９）の?１８歳差婚?を疑問視する風潮に私見をつづった。岩井は１３日に奥森との結婚を電撃発表。奥森の年齢や、子ども番組「おはスタ」（テレビ東京系）で共演していたことから、一部で批判的な声も上がった。これに岩井は１６日の放送のＴＢＳラジオ「ハライチのターン！」で、なれそめを告白。奥森が未成年であるうちは「２人で食事しな