元・アイドリング!!!の河村唯が番組企画『TEIHEN』で優勝したのを機に、ファンから求愛のDMが届くようになったことを告白した。また、実際の“口説かれDM”の中身も明かされた。【動画】ファンから届いた口説きDMの内容12日、ABEMAで『チャンスの時間』の#246を放送。芸能界の“底辺”を決める『芸能界最弱王決定戦 TEIHEN 2023秋』を開催した。今回の『TEIHEN』は元・アイドリング!!!の河村唯、野田ちゃん、大仰天・木場事
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