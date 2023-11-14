「誰か教えて欲しいです野菜室から謎の物体が出てきました」。長さ3センチほどの茶色い物体の写真が、X（旧ツイッター）で話題になっています。正体を突き止めるために水で戻すなど、数日間の試行錯誤を重ねた投稿者。最終的には勇気を出して一口かじり、とある野菜であることが判明しました。【やや閲覧注意？】干からびた謎の物体を水につけると…投稿したnomi 4y(@nooomi05230)さんに話を聞きました。冷蔵庫の奥から見つけた