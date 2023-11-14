大野豊氏は43歳シーズンの1998年で引退…血行障害が再発したその時が来てしまった。元広島投手の大野豊氏（広島OB会長、野球評論家）はプロ22年目の1998年シーズン限りで現役を引退した。この年、日本プロ野球史上最年長となる42歳7か月で開幕投手を務めたが、6月に血行障害が再発した。2度目の手術は選択せずに調整を続けたが、もはや自身が納得できるようなボールを投げることは……。8月4日の巨人戦（東京ドーム）でルーキー