劇場版オリジナルアニメ『駒田蒸留所へようこそ』（11月10日公開）の公開記念舞台あいさつが12日、都内で行われ、声優の早見沙織（駒田琉生役）、小野賢章（高橋光太郎役）、内田真礼（河端朋子役）、細谷佳正（安元広志役）、堀内賢雄（駒田滉役）、井上喜久子（駒田澪緒役）、中村悠一（駒田圭役）、吉原正行監督が登壇した。【写真】内田真礼、早見沙織、小野賢章、中村悠⼀ら…人気声優がズラリ細谷は、小野演じる光