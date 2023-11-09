先月から噴火が続いている小笠原諸島の硫黄島では新たに島が出来ているのが確認されていましたが気象庁は、その陸地の長さが300メートルほどに達していると発表しました。硫黄島では、先月21日ごろから島の南側に位置する翁浜沖で規模の大きな噴火が続いていて、噴出した大量の土砂などの堆積によって新たな陸地ができていることが確認されていました。気象庁によりますと、土砂を含んだ水柱が海面数十メートルから100メートル程度
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