身近な人の話はまともに取り合わないのに、他人の話は聞き入れること、よくある話ではないでしょうか？「なんで私の話は聞かないのに、先輩の話は聞くの!?」と夫に対して激怒したことがある妻も少なくないでしょう。今回はそんな、飲み会続きで家庭を顧みない夫を女上司が見事にぶった切った痛快エピソードをご紹介します！家庭を顧みない人間は仕事もできない「夫は独身時代から飲み会続き、まるで飲み会が仕事の一部と考えている