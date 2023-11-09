日本サッカー協会は9日、天皇杯で浦和のサポーターが暴徒化した問題で、新たにサポーター24人に無期限入場禁止などの処分を科したと発表した。暴力や破壊行為、フィールドへの飛び降りなどが確認された。無期限入場禁止が1人、10試合入場禁止が21人、1試合の入場禁止は2人だった。これまでに特定された違反者は52人にのぼる。日本協会は残り16人についても調査を継続するという。