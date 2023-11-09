仁川（インチョン）空港の入国場で突然意識を失って倒れた７０代の男性を法務部出入り管理所の職員が心肺蘇生法で助けた。この男性は北海道苫小牧市の岩倉博文市長（７３）だった。８日付の産経新聞によると、岩倉市長は前日午後５時３０分ごろ、出張のために韓国を訪れ、仁川空港で入国審査のため待っていたところ、倒れた。同僚たちは突然の事態に当惑し、入国場は騒然となった。現場を監督していた法務部仁川空港出入国・外国人