浦項スティーラーズとのアウェー戦で1-2敗戦浦和レッズは11月8日にAFCチャンピオンズリーグ（ACL）のグループステージ第4戦で、敵地に乗り込んで浦項スティーラーズ（韓国）と対戦し、1-2で敗れた。MF岩尾憲は「自分たちでリズムを失った」と話した。浦和は前半3試合を終えて1勝1分1敗の勝ち点4で2位に並んでいる。3連勝で首位に立つ浦項との一戦は、大会が拡大され東地区は4チームずつ5グループに分かれてのグループステージ