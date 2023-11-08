ワールドカップのアジア２次予選を戦う日本代表のメンバーが発表された。負傷した板倉らが入らなかったけど、10月シリーズではコンディション不良で外れていた鎌田や堂安らが復帰した。予定通りといった感じで、今の代表にふさわしいメンバーが選ばれた印象だ。日本と対戦国のレベル差が大きいアジア２次予選とはいえ、公式戦はどんな相手であってもベストメンバーで臨むのが基本だ。だから、サプライズがあってはいけない。