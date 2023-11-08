「うるさいよ！黙りなさい！」――。高齢男性が電車内で激高する動画（現在は削除済み）がX（ツイッター）に掲載され、物議を醸している。投稿者によると、男性は駅員と警察に引き渡された。取材に応じたJR東日本担当者は、「警察を呼んだのは間違いない」と明かす。「黙らせられない親を見ると腹が立ってならない」「あんなのは親としても人間としても失格」11月1日に取材に応じた投稿者によると、注目を集めた動画は、10月下旬の