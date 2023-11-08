『ポケットモンスター』のキャラクターがデザインされた「センカ パーフェクトホイップ」が、11月8日（水）から順次発売される。【写真】かわいい〜！ニンフィア＆ポッチャマも登場■数量限定今回登場するのは、ピカチュウ、イーブイ、ニンフィア、ポッチャマがパッケージにデザインされた「センカ パーフェクトホイップ」全4種。「センカ」定番の青色「センカ パーフェクトホイップ」には振り向き姿が愛らしいピカチュウ