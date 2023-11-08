イスラエルのパレスチナ・ガザ地区空襲を批判したハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリーさんに対してイスラエルの大統領が真っ向から反論した。６日（現地時間）、英日刊紙テレグラフによると、ヘルツォグ大統領はジャーナリストのピアーズ・モーガン氏のインタビューの中で「ジョリーが言う言葉はイスラエルの人々のいかなる自衛権も認めない発言」と主張した。これに先立ち、ジョリーさんは１日、ＳＮＳを更新しながら「ガザ