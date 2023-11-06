お笑いトリオ・ネプチューンの原田泰造（53）が、来年1月6日スタートする東海テレビ・フジテレビ系土ドラ『おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか！』（毎週土曜後11：40）の主演を務めることが6日、発表された。人気LINEマンガの実写化で、原田が昭和生まれのカタブツおっさんを演じる。【画像】似てる？ 人気LINEマンガ『おっパン』原作イラスト“練馬ジム”による原作は、LINEマンガで国内累計5240万回以上閲覧（10