アニメ『銀河英雄伝説 Die Neue These』の続編が制作されることが決定した。あわせてPVが公開された。【動画】公開された『銀河英雄伝説 Die Neue These』続編のPV『銀河英雄伝説』は、遙か未来の宇宙を舞台にしたSF小説。数々のヒット作を生み出した人気作家、田中芳樹の代表作で、1982年に第1巻が刊行されて以来、本伝10巻、外伝5巻の大長篇小説として、累計1500万部のセールスを記録。今なお増刷が続いています。1988年から