「BCNランキング」2023年10月16日から22日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 14（アップル）2位iPhone 15（アップル）3位iPhone 13（アップル）4位iPhone 15 Pro（アップル）5位iPhone SE(3rd)（アップル）6位Pixel 7a（Google）7位Redmi 12C（Xiaomi）8位iPhone 15 Pro Max（アップル）9位Reno10 Pro 5G（OPPO）10位 Galaxy A23 5