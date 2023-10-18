¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÙÊüÁ÷¤«¤é20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼20th ¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î2024Ç¯½é²Æ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¢Æ±Ç¯11·î13Æü¤ËBlu-ray¡õDVD¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼20th ¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¥í¥´¡ØÆÃÁÜÀïÂâ¥Ç¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï2004Ç¯2·î¤«¤é2005Ç¯2·î¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè28ºî¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÁ´50ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ