ソフトバンクの悪夢の大逆転負けから一夜明けた１７日、痛恨の同点３ランを浴びた津森宥紀投手のインスタグラムに、ファンからのエールが殺到している。前日のクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージ第３戦のロッテ戦、チームは十回に３点を勝ち越し。だが、その裏に登板した津森が、ロッテ・藤岡裕大に同点３ランを被弾。大津に交代したが、安田に劇打を打たれ、サヨナラ負けで今季が終戦した。津森のインスタに