【ブリュッセル＝酒井圭吾、ニューヨーク＝金子靖志】欧州連合（ＥＵ）に加盟する２７か国首脳は１５日、パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム主義組織ハマスへの大規模な攻撃をイスラエルが準備していることに関し、「イスラエルには国際人道法に従った上での防衛権利がある」とする緊急の共同声明を発表した。イスラエルの反撃を支持しつつも、ガザ市民に犠牲が出かねない状況に懸念を示した。パレスチナ情勢をめぐっ