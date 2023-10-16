元中日・吉見一起氏が語る、社会人からプロ入りの“強み”今年もプロ野球ドラフト会議が26日に開かれ、数多の選手たちがプロの門を叩くことになる。甲子園を沸かせた高校生や大学生に比べ、社会人出身は注目度では劣る印象もあるが、NPBの舞台で羽ばたいた選手は少なくない。元中日エースの吉見一起氏も、そのひとり。自らの経験を踏まえ「社会人に進むことは決して遠回りじゃない」と話す。吉見氏は金光大阪高を卒業後、トヨ