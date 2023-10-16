ボクシングとは思えない試合展開を見せたポール（右）とダニス（左）のエキシビション。その内容にバッシングが止まらない。(C)Getty Imagesあまりにお粗末な試合展開だった。いま批判の対象となっているのは、現地10月14日に英国・マンチェスターで開催されたボクシングイベント「MF ＆ DAZN: X Series 010」のメインカードだ。プロボクサーでもあるお騒がせYouTuberのローガン・ポールが、ブラジリアン柔術家ディロン・ダニ