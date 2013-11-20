最新の海外格闘技ニュース
-
ボクシング試合が「酷いサーカス」リングに30人が入り乱れ大乱闘…波紋 英
ボクシングとは思えない試合展開を見せたポール（右）とダニス（左）…
ココカラネクスト
-
UFCで戦う近藤朱里が語るファイトマネー「勝つと200万円ですけど…」
11日、テレビ朝日「中居正広のスポーツ！号外スクープ狙います！」で…
Sports Watch
-
真珠・野沢オークライヤーが母・野沢直子の職業を隠したわけ
31日、日本テレビ「踊る！さんま御殿!!」では、「豪華すぎる2世が大集…
Sports Watch
-
「世紀の一戦」パッキャオVSメイウェザー 判定を疑問視する声も
川平慈英は「む〜。そんな大差のつくマッチだろか？」とツイートした
J-CASTニュース
-
62歳で初めてリングに上がった男性、若者を逆転KOして大勝利
パンチからバックブローのコンビネーションで見事に相手をKO、逆転勝利した
Sports Watch
-
人気イケメンモデルのアラン・ジョウバンの総合格闘技「UFC」デビューが決定
16日に開催される大会に出場し、ウェルター級で3ラウンドを戦う
Sports Watch
-
思いやり！？ 対戦相手をボコボコにしておいて「負け」を宣言した格闘技選手
同選手は「対戦相手が余りにも可哀想で、自ら負けることにした」という
Sports Watch
-
タイのお祭りで喧嘩騒ぎを起こした若者5人がプロのムエタイ選手に鉄拳制裁される
お遊び的なものになることはなく、プロが手加減することもなかったらしい
トピックニュース
-
TUF18、公開計量終了
29日（金・現地時間）、30日（土・同）にネヴァダ州ラスベガスのマン…
MMAPLANET
-
MMA新世代3人が合同自主トレ
27日（水）、神奈川県横浜のグランドスラムで堀口恭司、佐々木憂流迦…
MMAPLANET
-
トキーニョがWSOFと契約
26日（火・現地時間）、WSOFよりホジマール・トキーニョ・パリャレス…
MMAPLANET
-
UFC亜細亜シリーズ開幕？！
来年1月4日（土・現地時間）、シンガポールのマリナベイ・サンズで開…
MMAPLANET
-
リスティ「2人とも問題なく勝てた」
23日（土・現地時間）、ニューヨークのMSG内ザ・シアターで行われたGL…
MMAPLANET
-
ペトロシアン破ったリスティが頂点
23日（土・現地時間）、ニューヨーク州ニューヨークのMSGのザ・シアタ…
MMAPLANET
-
リョート・マチダ兄が衝撃KO勝ち
＜フェザー級／5分3R＞シンゾー・マチダ（ブラジル）Def.1R4分53秒 by…
MMAPLANET
-
レイ・セフォー「私が一番ガッカリ」
21日（木・現地時間）、12月7日（土・同）にカナダ・ブリティッシュコ…
MMAPLANET
-
GLORY12、本命はやはりペトロシアン
21日（木・現地時間）にNYのNYCのチャーチストリート・ジムで、23日（…
MMAPLANET
-
リョートの実兄シンゾーがRFA参戦
22日（金・現地時間）、コロラド州ブルームフィールドの1stバンクセン…
MMAPLANET
-
ジャカレが、抑え込み猛者と対戦
19日（火・現地時間）、UFC NEWS公式アカウントのツイートにより、来…
MMAPLANET
-
フィリピンMMA史上最高記録を更新
17日（日・現地時間）、グアムとフィリピンを拠点とするMMAプロモーシ…
MMAPLANET