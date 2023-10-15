介護施設で注意され憤慨刃物で職員脅した８７歳逮捕「包丁は持ったが…」札幌市 札幌・東警察署は２０２３年１０月１５日、暴力行為等処罰法違反の疑いで札幌市東区の介護施設に入所する男（８７）を現行犯逮捕したと発表しました 男は１５日午前８時５５分ごろ、札幌市東区の介護施設で、２９歳の女性職員に対し、刃物を示して脅した疑いが持たれています。 男は「包丁は持ったが相手に向けていない」と容疑を否認して