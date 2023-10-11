非常にユニークな案内標識が、X上で注目を集めた。コレだ。備中松山城の方向を示す標識に、年季を感じるお城が載っかっているのだ！備中松山城をモチーフにしたものなのだろうか......？こちらは2023年9月5日、Xユーザーの路地師（＠roji_shi）さんが投稿した写真。11日、Jタウンネット記者が路地師さんに話を聞いたところ、標識を目撃したのは岡山県の高梁市内。 22年11月、散歩中に標識を見かけ、珍しいと思い撮影したという。