中国製アートトイ、世界の若者の新たな文化消費トレンドにアートトイブランド「拼酷（piececool）」の中国伝統文化を取り入れた製品。（資料写真、広州＝新華社配信）【新華社広州10月9日】中国ではここ数年、アートトイ（中国語は潮流玩具）に代表される新たな消費が、文化産業の新たな注目点となっている。アートトイは芸術、社交、コレクション、感情的価値などを備えており、国内外の若者に深く愛されている。中国製ア