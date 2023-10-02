松井裕樹（楽天・投手・27歳・年俸2億5000万円）オリックスの山本由伸やDeNAの今永昇太らのメジャー挑戦が話題になるであろう今オフ。しかし、国内のFA市場も、決して無風ではない。昨年の近藤（日本ハム→ソフトバンク）や森（西武→オリックス）のような“超大物”こそいないものの、FA移籍がウワサされている選手の数は昨季以上だ。大谷翔平「初の本塁打王」は最終試合までヒリヒリか…ヤ軍ジャッジ固め打ちで猛チャージ残