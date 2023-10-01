日本のサブカルチャーを彩る秘宝館、ラブホテルを激写した写真集「秘宝館」「ラブホテル」（ともに青幻舎）がこのほど発売された。現代美術、デザイン、都市生活をテーマに長年取材を続ける都築響一氏が、主に１９９０年代から２０００年代に撮影。「忘れ去られた日本の裏文化遺産をほじくりだす」を主題に、個性的な作品群がまとめられた。 【写真】山本晋也監督ばりのサングラス＆チョビひげ浴室には「SHINYA YAM