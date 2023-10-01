警察や軍関係、暴力団組織などの内部事情に詳しい人物、通称・ブラックテリア氏が、関係者の証言から得た驚くべき真実を明かすシリーズ。今回は、特殊詐欺グループの拠点「ハコ」の立地について。【写真】特殊詐欺のアジト。小さなソファ、イス、テーブルが無造作に置かれている＊＊＊こんな近くに特殊詐欺のアジトがあったのか。ある暴力団組員に案内されて驚いた。彼らがアジトとして使っていたビルは、都内中心に立つ