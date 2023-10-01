発売枚数を増やして復活です。発売枚数を増やして復活太平洋フェリー（画像：太平洋フェリー）。太平洋フェリーは2023年9月28日（木）、名古屋でのイベント「名古屋まつり」で、フェリー船内のどの等級が当たるかが運次第となる「船ガチャ」を販売すると発表しました。イベント開催日は10月21・22日の土日。「船ガチャ2023〜太平洋フェリーで運試し〜」は、名古屋〜仙台が6000円、名古屋〜苫小牧11000円で発売。この発売額自