“笑いながら殴る女”こと18歳で長身、さらに現王者の美女ファイター。その長身や長い手足を活かした圧倒的な打撃力が王者同士の一戦でも炸裂。パンチ、ヒザ、ヒジとノンストップで猛打を振るう無慈悲なスタイルに放送席から「恐ろしい18歳」の声。ファンからも「進撃の巨人」「女子版セーム・シュルト」など、その可愛らしさを忘れるワードが飛び交った。一方、試合直後に見せた笑顔のポーズに対して実況は「ばっちりモデル級のポ