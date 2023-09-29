億万長者は、いうならばお金に溺愛されている人。数多くの億万長者の相続税調査を担当し、会社経営者や資産家に取材する機会も多い元国税専門官の小林義崇さんに、お金に愛される人たちの特徴を聞きました。今回は「いつまでもお金が貯まらない人」編です。自分や家族が当てはまったら要注意！いつまでもお金が貯まらない人お金に愛されない人＝お金が貯まらない人の特徴もチェック！当てはまることがあったら、今すぐ見直して。