8日、北朝鮮の建国75年を祝う軍事パレードに臨む金正恩朝鮮労働党総書記（手前右）＝平壌（朝鮮中央通信＝共同）【杭州共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は、今月9日の同国建国75年記念日に中国の習近平国家主席が祝意を寄せたことに対し、感謝を伝えるメッセージを21日に習氏に送った。北朝鮮メディアが24日報じた。金正恩氏は「朝中友好関係が絶え間なく発展すると確信している」と伝えた。