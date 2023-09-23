「BCNランキング」2023年9月11日から17の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS sense7 plus（シャープ）2位Pixel 7a(NTT docomo)（Google）3位Pixel 6a(au)（Google）4位Pixel 7a(SoftBank)（Google）5位Pixel 7(au)（Google）6位AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）7位かんたんスマホ3A205KC（京セラ）8位Xperia 5 IV（ソニー）9位Galaxy S22 SCG13
ランキング
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