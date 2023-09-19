小さいけど高級感＆レトロ感スゴい「ビュート」が可愛い！光岡は、新型「ビュート ストーリー」を2023年9月22日に発売する予定です。新型ビュート ストーリーはプレミアムなコンパクトカーで、従来の「ビュート」の後継車にあたります。「ヤリス」ベースの「高級小型車」発売へ初代ビュートは1993年に発売。日産「マーチ」をベースに、英国車風の特徴的な外観が人気を博しました。【画像】「えっ…！」レトロ感スゴい！ 高