大阪府泉佐野市が、「ふるさと納税」で多額の寄付収入を得たことを理由に国が特別交付税（※）の減額を決定したのは違法だとして、国を相手に同決定の取り消しを求めた訴訟の差し戻し控訴審で、大阪高裁は9日、減額決定を違法として取り消した一審判決を支持し、国の控訴を棄却した。 ※国から地方公共団体に交付される地方交付税のうち、普通交付税で捕捉されない災害などの特別の財政需要に対し交付されるもの 取り消された上